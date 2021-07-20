İpekyolu Belediyesi’nden temizlik seferberliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bayram temizliği seferberliği başlattı.

‘Daha temiz bir İpekyolu’ sloganı ile temizlik seferberliği başlatan İpekyolu Belediyesi, 60 araç ve 350 kişilik ekiple vatandaşlara huzurlu bir bayram yaşatmayı hedefliyor. Arefe gecesinden itibaren başlatılan temizliğin bayram süresince devam edeceğini belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Daha sağlıklı ve daha temiz bir İpekyolu oluşturma çabamız sürecek. Ekip arkadaşlarımız İpekyolu için geceli gündüzlü fedakârca çalışıyor. Arkadaşlarımızın bu özverili çalışmalarının sonucunda, tertemiz bir İpekyolu oluşturma hedefimize, her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Ekiplerimiz rutin periyodik çalışmalarını bayram öncesi arttırarak sürdürüyor. Bu vesileyle burada vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı bir kez daha kutluyor; mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

“Camiler başta olmak üzere pek çok yerde detaylı temizlik yapılıyor”

Daha temiz bir İpekyolu hedefinden şaşmadan çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses ise “Ekiplerimiz rutin temizlik çalışmaları ile beraber, böylesi kapsamlı temizlik çalışmalarında da fedakârlığı elden bırakmıyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimizin talimatları ile temizlik çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız kapsamında; ekiplerimiz kent merkezi ve kırsal mahallelerimizde bulunan camii içleri ve avlularını da ihmal etmiyor. Buraları da temizleyerek dezenfekte ediyor. Ekiplerimizin çalışmaları sonrası, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla bayramlarını kutlayabilecekleri bir fiziki ortam oluşacaktır” ifadelerini kullandı.

Çarşı merkezi başta olmak üzere pek çok alanda temizlik çalışması yaptıklarını belirten İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı da, 350 kişilik ekip ve 60 araçtan oluşan temizlik çalışmasının bayram süresince devam edeceğini ifade etti.

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