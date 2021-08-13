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Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü ‘Ufuk’ projesiyle modern yapıya kavuşacak

İHA

Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü ‘Ufuk’ projesiyle modern yapıya kavuşacak

– İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Ufuk' projesi kapsamında kapsamında Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü vatandaşlara daha ferah bir ortamda sağlıklı hizmet verecek.
Van ve ilçelerinde 'Ufuk' projesi kapsamında yenileme çalışmaları başladı.
İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Ufuk' projesi kapsamında Erciş Kaymakamlığı üçüncü katta hizmet veren İlçe Nüfus Müdürlüğü, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlara modern yapısıyla hizmet verecek. 'İçişleri Bakanlığı tarafından ilçelerde uygulanan 'Ufuk' projesi kapsamında Erciş ilçesinde de yenileme çalışmalarına başlanıldı. Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğünün alt yapı gerekse üst yapı olarak modern bir yapıya kavuşması için hizmetin aksamaması adına her türlü tedbirlerin aldığını belirten yetkililer, çalışmaların devam ettiğini söyledi. 'Ufuk' projesi kapsamında açıklamalarda bulunan yetkililer, “Müdürlüğümüzün yeni konsepti ile vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet vermeye başlayacağız. Yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak Yaklaşık 10 gün sürecek yenileme çalışmalarında vatandaşlarımızın iş ve işlevlerinin yürütülmesinde her hangi bir aksaklığı meydana gelmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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