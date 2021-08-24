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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van valiliğinden önemli uyarı

İHA

Van valiliğinden önemli uyarı

Van Valiliği, şirket ve kurum yetkililerini dolandırıcılara karşı uyardı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı iş insanları, şirket ve kurum yetkililerine; Valimiz Mehmet Emin Bilmez'in ismini kullanarak bir asansör şirketi adına belediyelerde iş takibi yaptığını söyleyen A.A'ya itibar edilmemesi gerektiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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