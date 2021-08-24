Van valiliğinden önemli uyarı

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Van Valiliği, şirket ve kurum yetkililerini dolandırıcılara karşı uyardı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı iş insanları, şirket ve kurum yetkililerine; Valimiz Mehmet Emin Bilmez'in ismini kullanarak bir asansör şirketi adına belediyelerde iş takibi yaptığını söyleyen A.A'ya itibar edilmemesi gerektiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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