Van Devlet Tiyatrosu 7 Ekim’de perdelerini açıyor

Van Devlet Tiyatrosu, 7 Ekim’de "Üç yaşam bir öykü” adlı oyunla perdelerini açıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdiresi Gül Urgan, uzun bir aradan sonra tekrar seyircilerle birlikte olmanın heyecanı içinde olduklarını ifade ederek, bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde aralık ayından itibaren salonu kapatmak zorunda kaldıklarını dile getiren Urgan, “Haziran ayı içinde çocuklarımızla açık alanda buluşma şansı bulduk. Onlara has bir şenliğimiz oldu. Gidişatın iyiye doğru yönelmesi ile birlikte ekim ayı itibariyle tekrar salonumuza kavuşmuş olduk” dedi.

Yeni sezon provalarına başladıklarını aktaran Urgan, “İlk olarak “Üç yaşam bir öykü” adlı oyunumuzla seyircimizle buluşacağız. Yeni yazarımız Umut Özgün Tezbaşaran’ın yazdığı bir oyun. Hepimiz, birbirimizin hayatı içinden hiç farkında olmadan geçip gidiyoruz. Bazen öyle şeyler oluyor ki, hiç tanımadığımız bir insan, hayatımızı baştan sona değiştirebiliyor. Oyunumuzda bu mantık üzerine kurgulanmış bir örgü var. İnsanlar birbirini tanımadan, bilmeden nasıl birbirine dokunabilir? Birbirinin hayatını nasıl tamamlayabilir? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Keyifli bir iş olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Ekim ayında geçen seneki oyunların yine devam edeceğini belirten Urgan, sözlerine şöyle devam etti:

“Az seyirciyle buluşma ihtimali bulan oyunlarımız ‘Erkek Gezegeni’ oyunumuz pandemi nedeniyle çok seyirciyle buluşamamıştı. O oyunumuzla devam edeceğiz. Yine “Burun” ve “Yanlışlıklar Komedyası” geçen sezondan devam eden oyunlarımız. Kasım ayı itibariyle de yeni çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah süreç güzel ilerler, hepimize sağlık dolu günler getirir. Bizde bol bol farklı oyunlarla seyircilerle sahnede buluşma imkanı buluruz. Bu duygularla tüm Vanlı tiyatro severlerimizi salonumuza bekliyoruz. Onlarla yeniden bir arada olmak için heyecan içindeyiz.”

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