Boruya sıkışan yavru köpek, 2 saatte kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, demir boruya sıkışan yavru köpek, iş makinesi ile müdahale eden itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Salihiye Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde yavru köpeğin, sulama amaçlı kullanılan demir boruda sıkıştığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler borunun içerisindeki toprağı boşalttı. Ardından iş makinesi çağırıldı. 2 saatlik çalışmayla yavru köpek, sarsıntıdan etkilenip sulama borusundan kendiliğinden çıktı.

Erciş İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye eri Hatip Yıldız, çelik boruda yavru bir köpeğin sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini belirterek, "Çelik boru 6 metre uzunluk ve 30 santimetre genişliğinde. Önce borunun içindeki toprağa boşalttık. Köpek borunun derinlerinde sıkıştığı için müdahale şansımızda düşüktü. Bütün imkânlarımızı kullanmamıza rağmen yavru köpeği çıkaramayınca, iş makinesi devreye soktuk. 2 saatlik bir çalışmanın ardından köpek sarsıntıdan etkilenip borudan çıktı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-10-04 14:40:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.