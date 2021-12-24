ÇOMÜ’den Van’a uzanan yardım eli

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Van’ın Muradiye ilçesindeki 30 öğrenci için yardım malzemesi topladı.

10 Aralık tarihinde başlatılan destek kampanyası, gönüllü öğrencilerin çalışmasıyla kısa sürede tamamlandı. Soğuk kış aylarının başlaması ile artan kış ihtiyaçları, sosyal sorumluluk projelerinden sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ve Öğretim Görevlisi Şaziye Ceren Ulupınar öncülüğünde tedarik edildi. Hazırlanan yardım paketleri, Muradiye ilçesine bağlı Uluşar Bolu İlkokulunda eğitim gören 30 minik öğrenciye ulaştırılmak üzere kargoya verildi.

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