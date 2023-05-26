Bu kapsamda harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler, optik kuleler ve güvenlik duvarıyla kontrol altında tutulan sınır hattında, güvenlik güçleri de insansız hava araçları ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak tespit ettikleri yasa dışı faaliyetlere anında müdahale ediyor.