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Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da sınır hattına inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı. Sınırdaki güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan güvenlik güçlerince bu yıl 42 bin 592 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi, 2 bin 560 göçmen yakalandı

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  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

    İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınır hattına inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı.
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

    Düzensiz göçün önlenmesi ve insan kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Van-İran sınırında hem güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor hem de yasa dışı geçişleri önleyici çalışmalar yürütülüyor.
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

    Bu kapsamda harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler, optik kuleler ve güvenlik duvarıyla kontrol altında tutulan sınır hattında, güvenlik güçleri de insansız hava araçları ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak tespit ettikleri yasa dışı faaliyetlere anında müdahale ediyor.
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

    Sınırda, kırsal bölgelerde, kent ve ilçe merkezlerinde gece gündüz görev başında olan güvenlik güçleri, bir yandan düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini engellemeye çalışıyor, diğer yandan da sınır hattında ve kent içinde yakaladıkları göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüyor.
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

    Ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye gelip, buradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini engellemek amacıyla Van-İran arasındaki 295 kilometrelik sınırın 96 kilometrelik bölümüne güvenlik duvarı inşa edildi.
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

    Hendek kazma çalışmalarının da tamamlandığı 96 kilometrelik güvenlik duvarına iki ve üç sıra şeklinde jiletli tel çekildi, belirlenen noktalara termal kameralar yerleştirildi.
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

    Sınırda haberleşme ve gözetleme olmak üzere 103 elektrooptik kulenin inşaatında da sona gelindi.
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

    Kalan 199 kilometrelik sınır hattında da duvar örme, hendek açma ve yol çalışmaları devam ediyor.
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

    Sınır birlikleri, Polis Özel Harekat, jandarma ve güvenlik korucularınca sürekli kontrol altında tutulan sınır hattında bu yıl 42 bin 592 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi, 2 bin 560 düzensiz göçmen de yakalandı.
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

    Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

    Vali Yardımcısı Furkan Duman, Özalp Kaymakamı Mehmet Emin Nasır ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Kaplan da sınır hattında incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
  • Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

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