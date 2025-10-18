Ziyaretçilerden Murat Geç, yapılan çalışmaları yerinde bulduğunu belirtti. Gaziantep'ten geldiğini ve Van Kalesi'ni de ilk kez ziyaret ettiğini ifade eden Geç, "Bence turizm açısından çok önemli değerler kalelerimiz. Van Kalesi de çok değerli, çok güzel ve bütün şehre hâkim bir nokta. Fakat tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra turizme açılması daha uygun olur" dedi.