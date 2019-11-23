Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremlere ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 23 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 23 KASIM 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 23 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.11.23 07:24:48 39.0665 36.2625 7.7 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-AKKISLA (KAYSERI) 2019.11.23 06:58:01 40.6030 28.9528 6.0 -.- 2.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 2019.11.23 06:43:30 37.0967 23.2125 1.5 -.- 3.9 3.9 YUNANISTAN 2019.11.23 06:40:11 37.0400 23.1015 2.6 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN 2019.11.23 06:03:48 38.7855 27.0243 8.9 -.- 1.6 -.- GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR) 2019.11.23 05:45:50 40.6110 28.9570 4.4 -.- 2.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 2019.11.23 05:21:30 38.4775 44.4453 1.1 -.- 3.5 3.6 KAPIKOY-SARAY (VAN) 2019.11.23 05:17:09 40.6133 28.9435 5.4 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 2019.11.23 05:16:13 38.6750 40.0228 28.3 -.- 1.6 -.- KARACABAG-PALU (ELAZIG) 2019.11.23 05:10:40 39.3037 28.2580 7.4 -.- 1.4 -.- YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) 2019.11.23 04:20:31 40.0842 35.6603 7.7 -.- 1.0 -.- SARIKOY-CEKEREK (YOZGAT) 2019.11.23 04:13:55 40.5987 28.9560 5.3 -.- 1.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 2019.11.23 03:49:55 36.5105 28.6820 10.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ 2019.11.23 02:36:43 36.8493 21.8087 21.3 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN