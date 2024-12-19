'Var Kalma Pratikleri' Institut Français İstanbul'da

Türkiye’de sürdürülebilirlik ve kültür sanat odaklı içerik ve projeler gerçekleştiren PlumeMag platformunun projesi olan Var Kalma Pratikleri isimli kolektif sergi, 20 Aralık tarihinde Institut français İstanbul’da açılıyor.

Küratörlüğünü PlumeMag’in kurucusu ve sanat tarihçisi Bihter Ayyıldız ve platformun kültür-sanat editörü Emir Dereci’nin üstlendiği sergi, 20 Aralık 2024 - 25 Ocak 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Sergi, sanatçı buluşmaları ve panellerle zenginleştirilerek izleyicilere interaktif bir deneyim sunacak.

Özge Akdeniz, Ölü Bir Evin Bahçesi ANTROPOLOJİK SÜRDÜREBİLİRLİK REKLAM Bilal Yılmaz, Elçin Acun, Elif Büyüknohutçu, Ferhat Tunç, Fırat Engin, Özge Akdeniz, Osman Dinç, Şükran Moral ve Zeynep Beler’in işlerini bir araya getiren sergi, antropolojik sürdürülebilirlik konusunu sorguluyor. “Var Kalma Pratikleri”, Fransız düşünür Georges Didi-Huberman’ın “var kalma mücadelesi” olarak tanımladığı antropolojik kabiliyetin izlerini sürüyor. Bu yaklaşım, hayatın farklı alanlarında ortaya çıkan pratikleri keşfetmeye odaklanıyor.

Zeynep Beler, Three Hearts Program, Didi-Huberman’ın sorduğu sorulara, günümüz sanat pratikleri üzerinden yanıtlar aramayı amaçlıyor: “Peki sahiden de ateşböcekleri kayıp mı oldular? Hem de hepsi birden mi? Hâlâ aralıklarla da olsa olağanüstü sinyallerini gönderiyorlar mı? Eğer öyleyse nereden? Hala bir yerlerde birbirlerini arıyorlar mı? Kendi aralarında konuşuyorlar mı? Azgın projektörlere, karanlık geceye, totaliter makineye ve her şeye rağmen birbirlerini seviyorlar mı?”*

Osman Dinç, Obelisk Her ikisi de endemik bir tür olan ateş böcekleri ile karanlıkta kalmayı tercih eden idealist insanlar, serginin metaforik eş kahramanları olarak karşımıza çıkıyor. Ateş böcekleri, popüler ve güçlü olanın göz kamaştırıcı çekimine karşı bir duruş sergileyen bu karakterlere eşlik ediyor. REKLAM Narköy ve Tosyalı Holding’in sponsorluğunda; Jotun, Zarakol, Piksel Creative Solutions ve Feride İkiz Koleksiyonu’nun değerli katkılarıyla Institut français İstanbul’da düzenlenen sergi, 20 Aralık 2024 - 25 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Halka açık olan bu sergiyi ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

Fırat Engin, Bu Yükü Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz SERGİDE YER ALAN SANATÇILAR Şükran Moral Roma Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitiren sanatçı 1994’ten beri göçmenler patriarka, trans bireyler ve akıl hastaları gibi toplumların ötekileştirdiği konularda performans, video ve enstalasyon çalışmalarıyla bir çok kişisel sergi gerçekleştirmiştir.Türkiye'de ve dünyada performans sanatın öncü isimlerinden olan ve dünyanın dört bir yanında çok önemli müzelerin kalıcı koleksiyonlarında yer alan sanatçı, zamansız ve kendini sürekli yeniden doğuran eserleri ile çağdaş sanat tarihinin en değerli isimleri arasında yer almaktadır.

Osman Dinç 1993'te, Unesco Yılın Heykeltraşı ödülünün sahibi olan Osman Dinç1977’den beri Paris’te yaşamaktadır. 1990-2011 yıllarında L’Ecole Nationale Superieure D’Art De Bourges’da öğretim üyeliği yapmıştır. Halen sanat çalışmalarını Paris, Ankara ve Chatauneuf- Sur-Loire’da sürdürmektedir. Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde 60’ın üzerinde kişisel sergi düzenlemiş ve 100’ün üzerinde toplu sergiye katılmıştır.

REKLAM Elçin Acun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nde çalışan sanatçı ve akademisyendir. Lens tabanlı pratikleri kullanarak kavramsal temelli, kurgusal işler üretmektedir. Ağırlıklı olarak beden, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, kamusal alan-özel alan, görünürlük, feminizm ve kuir gibi aynı zamanda kendi hayat dinamiği içinde toplumsal olarak varlık sorgulamalarını da içeren düşünceleri, sanatsal üretimlerine de konu olmaktadır.

Fırat Engin Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008-2009 Fransa’da Ecole Nationale Supérieure d’art de Bourges’da geçirdiği dönem sanatında bir kırılma noktası olan sanatçı sosyo-ekonomik konular, küresel ve ulusal politik meseleler, tarihsel olaylar ve hafıza kavramı gibi konulara odaklanıyor. Bu kavramlara paralel olarak malzeme repertuvarını geniş ve çok sesli bir üretim pratiğine olanak tanıyacak şekilde kullanıyor.

REKLAM Özge Akdeniz Özge Akdeniz Marmara Üniversitesi GSF, Resim Bölümünden 2019 senesinde mezun olmuştur. 2022’de başladığı Mimar Sinan Üniversitesi GSF, Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Çalışmalarında, ilgilendiği konuyu çözümlemek için zihnin anlam oluşturma süreci ile ilgilenip algılama, tanımlama ve ilişkilenme biçimlerinin dönüşüm olanaklarını araştırmaktadır.

Bilal Yılmaz Bilal Yılmaz İstanbul’da yaşayan disiplinlerarası bir sanatçı ve tasarımcıdır. Işık, ses ve etkileşimi kullanarak heykelsi nesneler, yerleştirmeler ve izleyicinin algısını değiştiren kolektif deneyimler yaratmaktadır. Disiplinlerarası sanat ve tasarım çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kolektif projeler üzerine çalışmaktadır.

Zeynep Beler İstanbul'da yaşayan disiplinlerarası sanatçı 2007’de Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nü, 2010’da ise Leiden Üniversitesi’nde fotoğraf çalışmaları dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. REKLAM Ferhat Tunç Ferhat Tunç görsel sanatlar eğitimine 2013 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanat bölümünde başlamıştır. Daha sonra aynı üniversite bünyesinde Resim Bölümü'nde yandal programına katılmıştır. Postyapısalcılık, postmodernizm ve sosyal plastik konuları ile ilgilenen sanatçı pratiğine multidisipliner olarak yaklaşmaktadır.