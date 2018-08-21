Öne Çıkanlar
İbrahim Yıldız
Futbol
Haberler > Futbol > VAR Kasımpaşa’ya yok mu?.. İbrahim Yıldız yorumladı

İbrahim Yıldız: "VAR Kasımpaşa’ya yok mu?"

Kasımpaşa, ligin zorlu ekiplerinden M.Başakşehir’i sahasında 2-1 yenerek çok büyük bir başarıya imza attı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, bu önemli karşılaşmayı yorumladı…

21 Ağustos 2018 Salı, 00:24:37 | Güncelleme:

Kasımpaşa; ayağa iyi top yapan, sahaya yerleşimi üst düzey bir takıma karşı kendi oyun yapısını sahaya yansıtmaya çalıştı…

Kemal Özdeş’in maç taktiği rakibin topla daha çok oynaması şeklindeydi. Kontra ataklarla hızlı ve direkt rakip kaleye inerek pozisyon bulmaya çalıştılar. Orta alanda oyun kurmak yerine, rakibi eksik yakalamak düşüncesi hakimdi…

Ne var ki,  bu oyun yapısında forvette yer alan oyunculara yeterli desteğin sayısal olarak verilmesi gerekiyordu. Orta alanda yer alan futbolcular; Diagne, Eduok ve Trezeguet’e uzak kalınca M.Başakşehir’in işi kolaylaştı.

En büyük sorun ise, Kasımpaşa’nın savunmayı çok geride kurmasıydı. Zaman, zaman oyun ev sahibi takımın ceza sahası içinde oynandı neredeyse… Savunma çok iyi kapansa da alan daraltma ve rakibi yakın takip olumlu olsa da riskli bir düşünceydi…

Karşılaşmanın ilk yarısında iki önemli pozisyon yaşandı. Birincisi Emre’nin ceza çizgisi üzerinden kullandığı serbest atış sırasında, barajdan çıkarak kale direğine doğru koşan Veigneau kaleye giden topu kafayla çıkardı. Sanki, topun oraya gideceğini hissetmişti Veigneau. Emre topa doğru hamle yaparken, geriye koşması ve golü önlemesi ilginç olduğu kadar, sahalarda bugüne kadar görmediğimiz bir pozisyon olarak kayıtlara geçti…

İkinci önemli bir dakika ise, Trezeguet’in düşürüldüğü andı. Kendi sürdüğü topla M. Başakşehir ceza sahasına giren Mısırlı oyuncu, ikiye bir pasla buluşacağı anda sert bir vücut hamlesiyle kendini yerde buldu. Düşürülmese kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Orta hakem Halis Özkahya,  Kasımpaşalıların “penaltı” diye ayağa fırladığı bu pozisyona “devam “ kararı verdi.

Tartışmalı bu harekete neden VAR (Video yardımcı hakem) uygulanmadı? Anlayamadık. Bir açıklaması vardır herhalde…

Halis Özkahya’nın Kasımpaşa’nın ikinci golünde VAR’a başvurması ilginçti…

İkinci yarı orta alanda daha etkili olan Kasımpaşa, kazanılan penaltı ile öne geçtiğinde oyunun temposu da arttı. Maç daha geniş alanda oynandı. Kasımpaşa atakları tehlikeli oldu…

M.Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çift santrfora dönerek tüm kozlarını ortaya koyduğunda, Kemal Özdeş yine savunmayı kendi ceza sahası içinde kurmayı sürdürdü. Emre’nin serbest atıştan kullandığı topun golle sonuçlanması bu anlayışın sonucuydu…

M.Başakşehir yetenekli oyunculardan kurulu bir ekip. Üstelik geniş bir kadrosu var. Ancak, sonuç getirmeyen ataklara bir çözüm bulmalılar. Bu kadar çok topla oynamak, rakip alanda pozisyon bulmaya rağmen değerlendirme sorunu yaşadılar…

Kasımpaşa’da Trezeguet tek başına takımı sırtlamayı sürdürüyor. Takım oyununu iyi oynayan ev sahibi takımın yıldız oyuncusu, Diagne gibi farkını ortaya koyuyor… Dün akşam iki gol atan Diagne, fırsatçılığını bir kez daha gösterdi. Kemal Özdeş’in riskli savunma anlayışına rağmen maçın kazanılması önemliydi…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.