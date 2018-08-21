Kasımpaşa; ayağa iyi top yapan, sahaya yerleşimi üst düzey bir takıma karşı kendi oyun yapısını sahaya yansıtmaya çalıştı…

Kemal Özdeş’in maç taktiği rakibin topla daha çok oynaması şeklindeydi. Kontra ataklarla hızlı ve direkt rakip kaleye inerek pozisyon bulmaya çalıştılar. Orta alanda oyun kurmak yerine, rakibi eksik yakalamak düşüncesi hakimdi…

Ne var ki, bu oyun yapısında forvette yer alan oyunculara yeterli desteğin sayısal olarak verilmesi gerekiyordu. Orta alanda yer alan futbolcular; Diagne, Eduok ve Trezeguet’e uzak kalınca M.Başakşehir’in işi kolaylaştı.

En büyük sorun ise, Kasımpaşa’nın savunmayı çok geride kurmasıydı. Zaman, zaman oyun ev sahibi takımın ceza sahası içinde oynandı neredeyse… Savunma çok iyi kapansa da alan daraltma ve rakibi yakın takip olumlu olsa da riskli bir düşünceydi…

Karşılaşmanın ilk yarısında iki önemli pozisyon yaşandı. Birincisi Emre’nin ceza çizgisi üzerinden kullandığı serbest atış sırasında, barajdan çıkarak kale direğine doğru koşan Veigneau kaleye giden topu kafayla çıkardı. Sanki, topun oraya gideceğini hissetmişti Veigneau. Emre topa doğru hamle yaparken, geriye koşması ve golü önlemesi ilginç olduğu kadar, sahalarda bugüne kadar görmediğimiz bir pozisyon olarak kayıtlara geçti…

İkinci önemli bir dakika ise, Trezeguet’in düşürüldüğü andı. Kendi sürdüğü topla M. Başakşehir ceza sahasına giren Mısırlı oyuncu, ikiye bir pasla buluşacağı anda sert bir vücut hamlesiyle kendini yerde buldu. Düşürülmese kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Orta hakem Halis Özkahya, Kasımpaşalıların “penaltı” diye ayağa fırladığı bu pozisyona “devam “ kararı verdi.

Tartışmalı bu harekete neden VAR (Video yardımcı hakem) uygulanmadı? Anlayamadık. Bir açıklaması vardır herhalde…

Halis Özkahya’nın Kasımpaşa’nın ikinci golünde VAR’a başvurması ilginçti…

İkinci yarı orta alanda daha etkili olan Kasımpaşa, kazanılan penaltı ile öne geçtiğinde oyunun temposu da arttı. Maç daha geniş alanda oynandı. Kasımpaşa atakları tehlikeli oldu…

M.Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çift santrfora dönerek tüm kozlarını ortaya koyduğunda, Kemal Özdeş yine savunmayı kendi ceza sahası içinde kurmayı sürdürdü. Emre’nin serbest atıştan kullandığı topun golle sonuçlanması bu anlayışın sonucuydu…

M.Başakşehir yetenekli oyunculardan kurulu bir ekip. Üstelik geniş bir kadrosu var. Ancak, sonuç getirmeyen ataklara bir çözüm bulmalılar. Bu kadar çok topla oynamak, rakip alanda pozisyon bulmaya rağmen değerlendirme sorunu yaşadılar…

Kasımpaşa’da Trezeguet tek başına takımı sırtlamayı sürdürüyor. Takım oyununu iyi oynayan ev sahibi takımın yıldız oyuncusu, Diagne gibi farkını ortaya koyuyor… Dün akşam iki gol atan Diagne, fırsatçılığını bir kez daha gösterdi. Kemal Özdeş’in riskli savunma anlayışına rağmen maçın kazanılması önemliydi…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ