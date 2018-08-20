Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor... Sezonun ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2, Medipol Başakşehir ise Trabzonspor'u evinde 2-0, mağlup etmişti.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan Can, Kerim Frei, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş mücadele öncesi şu ifadeleri kullandı:



"Geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında aldığımız galibiyetiyle lige iyi bir başlangıç yaptık. Bugün de kendi evimizde taraftarımızla bir araya geliyoruz. Rakibimiz Başakşehir ligimizin güçlü takımlarından… Oldukça kaliteli ve geniş bir kadroları var. Bizim takımımız da geçtiğimiz sezonki kadrosunu büyük ölçüde korudu. Haftanın en zor, en çekişmeli ve seyir zevki en yüksek mücadelesi olacağını düşünüyorum. Rakibimize kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyoruz. Oyunun her iki yönünde de takım halinde oynamamız gerekiyor. Taraftarımızın da desteğiyle kendi sahamızdaki ilk maçımızı kazanarak bir ivme yakalamak istiyoruz."

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