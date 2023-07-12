AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan TBMM'de yapılacak olan İsveç'in NATO üyeliği yorumu AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili yapılacak oylamayla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: NATO zirvesi, hükümetimizin ortaya koyacağı perspektifi değiştirmeye yetmez ise İsveç'in üyeliğine parlamentonun bir mensubu olarak "HAYIR" oyu vereceğim