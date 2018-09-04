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Vatan Bilgisayar saat kaçta açılır, kaçta kapanır? Vatan Bilgisayar çalışma saatleri 2018

Vatan Bilgisayar açılış/kapanış saatleri hakkında aradığınız tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Vatan Bilgisayar 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte tüm detaylar...

04.09.2018 - 01:48 | Güncelleme:

1983 yılında İstanbul Elmadağ'da Vatan Bilgisayar diğer adıyla Vatan Computer, olarak Türkiye'nin ilk bilgisayar mağazası olarak kurulan elektronik eşya perakende zinciridir. Yüzde yüzü yerli sermaye olan Vatan Bilgisayar, 2018 itibariyle 54 ilde 132 mağaza 185.000 metrekare kapalı alan, 101.000 metrekare satış alanı ile hizmet vermektedir.

VATAN BİLGİSAYAR ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Vatan Bilgisayar hafta içi her gün mesaiye sabah tam 10:00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Vatan Bilgisayar öğle arası molası vermemektedir. Vatan Bilgisayar hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri de aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Vatan Bilgisayar satış sonrası destek hafta içi: 09:00 – 18:40 hafta sonu: 09:00 – 16:00 arasında hizmet vermektedir.

Vatan Bilgisayar 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramının ilk ilk iki günü Öğlen 12:00-14:00 saatleri arasında açılıp akşam yine 22:00 da kapanmaktadır.

 

VATAN BİLGİSAYAR İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

Vatan Bilgisayar Merkez Binası, Merkez Efendi Mahallesi, E-5 Karayolu Güney Yan Yol Tercüman Sitesi Çarşı Binası, Seyitnizam, Zeytinburnu - İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Vatan Bilgisayar merkez şubesine 0 212 414 59 00 numaralı telefon veya 0 212 665 56 56 faks numaraları ile ulaşabilirsiniz.

Vatan Bilgisayar Çağrı Merkezi telefon numarası: 0 850 222 56 56

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