        Haberler Bilgi Ekonomi Vatandaşlık maaşı detayları belli oluyor! Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir, şartları belli mi, başvuru tarihi açıklandı mı?

        Vatandaşlık maaşı detayları netleşiyor: Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir?

        Bir süredir gündeme gelen vatandaşlık maaşı hakkında detaylar netleşiyor. Yapılan açıklamaya göre, vatandaşlık maaşı uygulamasının ilk etapta pilot bölgelerde başlatılması, daha sonra ise ülke genelinde hayata geçirilmesi öngörülüyor. Peki, kimler vatandaşlık maaşı alabilecek, uygulamanın kapsamı nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 08:10 Güncelleme: 16.12.2025 - 08:10
        1

        Vatandaşlık maaşına yönelik çalışmalar sürerken, detaylar da belli olmaya başladı. Açıklamalara göre vatandaşlık maaşı, ilk olarak pilot bölgelerde uygulanacak, ardından Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Desteğin, belirlenen gelir eşiğinin altında kalan vatandaşlara verilmesi hedeflenirken, ödeme miktarı ve uygulama takvimine dair detayların önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor. İşte, vatandaşlık maaşına dair bilinenler

        2

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vatandaşlık maaşı hakkında konuşan Yılmaz şunları söyledi:

        "GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz."

        3

        KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

        Yılmaz, gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle bütün sosyal destek sistemini entegre ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

        "Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

        4

        VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Vatandaşlık maaşı hakkında diğer detaylar henüz bilinmiyor. Yılmaz'ın açıklamalarına göre; vatandaşlık maaşı önce pilot bölgelerde ardından tüm Türkiye'de uygulanacak ve belirlenen gelirin altında kalan vatandaşlara verilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
