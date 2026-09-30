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        Haberler Bilgi Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? GETAD ailelere maaş desteği ne zaman başlayacak, kimler yararlanacak?

        Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? GETAD ailelere maaş desteği ne zaman başlayacak, kimler yararlanacak?

        Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için çalışmalar sürüyor. Etki analizinin ekim ayında tamamlanması, pilot uygulamaların ardından sistemin 2027'de tüm illerde yaygınlaştırılması planlanıyor. Peki, vatandaşlık maaşı ne zaman ve ne kadar verilecek? İşte, 2026 Vatandaşlık maaşı şartları hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardım sisteminde yeni bir dönem için hazırlıklar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen GETAD kapsamında, hanelerin gelir durumu ve temel ihtiyaçları dikkate alınarak destek sağlanması planlanıyor. 2026 yılında pilot uygulama ve ihtiyaç analizleri sürdürülen sistem için etki analizinin ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Peki, GETAD ailelere maaş desteği ne zaman başlayacak, kimler yararlanacak? İşte, Ailelere maaş desteği şartları ve ödeme tutarına ilişkin detaylar…

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        VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen GETAD çalışmalarında 2026 yılı boyunca il ve ilçe bazında ihtiyaç analizleri ile pilot uygulamalar gerçekleştiriliyor. Sistem için hazırlanan etki analizinin ekim ayında tamamlanması bekleniyor.

        Analizlerin ardından düşük gelirli hanelere yönelik desteklerin hangi bölgelerde, hangi başlıklar altında uygulanacağına ilişkin çerçevenin belirlenmesi planlanıyor. Pilot çalışmaların bu yıl yürütülmesinin ardından sistemin 2027 yılında tüm illerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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        VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Vatandaşlık maaşı olarak ifade edilen GETAD kapsamında verilecek desteğin tutarı henüz netleşmedi. Yeni sistemde tüm ailelere aynı miktarda ödeme yapılması yerine hanelerin gelir durumu, aile yapısı ve yaşadıkları bölgenin ekonomik koşullarının dikkate alınması planlanıyor.

        Mevcut sosyal yardım uygulamalarında hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gibi gelir kriterleri kullanılıyor. GETAD kapsamında da benzer bir gelir değerlendirmesinin uygulanması bekleniyor. Ancak vatandaşlık maaşının kesin gelir sınırı ve ödeme tutarı henüz açıklanmadı.

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        VATANDAŞLIK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?

        Yeni sistemin temel hedefini düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi haneler oluşturuyor. Değerlendirmede ailenin toplam geliri, 17 yaş altındaki çocuk sayısı, hanede engelli veya yaşlı birey bulunup bulunmadığı gibi kriterlerin dikkate alınması planlanıyor.

        GETAD kapsamında desteğin aile bazlı olması öngörülüyor. Hanelerin temel ihtiyaçlarının bölgelere göre değişebileceği belirtilirken, desteklerin de bu farklılıklara göre şekillendirilmesi planlanıyor.

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        VATANDAŞLIK MAAŞI ŞARTLARI NELER OLACAK?

        Sistemde ailenin gelir durumunun yanı sıra hanede çalışan bir kişinin bulunup bulunmaması da değerlendirme kriterleri arasında yer alacak. Amaç yalnızca gelir desteği sağlamak değil, aynı zamanda ailelerin istihdama katılımını desteklemek olacak.

        Vatandaşlık maaşının belirli bir süre uygulanması ve bu süreçte ailenin gelir durumunun takip edilmesi planlanıyor. İş bulma, işe yerleştirme ve meslek edinme destekleriyle ailelerden en az bir kişinin çalışma hayatına katılması hedefleniyor. Ailede bir kişinin işgücüne katılmasıyla gelir desteğinin sona ermesi öngörülüyor.

        GETAD'ın uygulanmasıyla mevcut sosyal yardım programlarının da yeniden düzenlenmesi ve bazı desteklerin tek çatı altında toplanması planlanıyor.

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