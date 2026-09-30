Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? GETAD ailelere maaş desteği ne zaman başlayacak, kimler yararlanacak?

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen GETAD çalışmalarında 2026 yılı boyunca il ve ilçe bazında ihtiyaç analizleri ile pilot uygulamalar gerçekleştiriliyor. Sistem için hazırlanan etki analizinin ekim ayında tamamlanması bekleniyor.

Analizlerin ardından düşük gelirli hanelere yönelik desteklerin hangi bölgelerde, hangi başlıklar altında uygulanacağına ilişkin çerçevenin belirlenmesi planlanıyor. Pilot çalışmaların bu yıl yürütülmesinin ardından sistemin 2027 yılında tüm illerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.