Vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor? Kimler vatandaşlık maaşı alabilir?
Sosyal yardım sisteminde kapsamlı bir değişiklik için araştırmalar başladı. 2026 yılı itibarıyla pilot illerde hayata geçirilmesi planlanan "vatandaşlık maaşı" uygulamasıyla birlikte, dar gelirli hanelere düzenli gelir desteği sağlanması hedefleniyor. Yeni modelde, her vatandaşa eşit ödeme yerine hane gelirine göre tamamlayıcı destek sunulacak. Devlet, belirlenen gelir eşiğinin altında kalan ailelerin temel giderlerini karşılamayı amaçlıyor. Peki, Vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor? Kimler vatandaşlık maaşı alabilir, şartları neler? İşte detaylar...
Ekonomik destek mekanizmalarında yeni bir dönem başlıyor. Üzerinde çalışılan vatandaşlık maaşı sistemi, 2026’da seçili illerde pilot uygulamayla devreye alınacak. Gelir düzeyi belirli bir sınırın altında kalan hanelere yönelik tasarlanan modelde, kira, gıda ve ısınma gibi zorunlu harcamalara yönelik doğrudan gelir takviyesi yapılacak. Uygulama, sosyal yardım yapısında köklü bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor. İşte güncel bilgiler...
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ NELER OLACAK?
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.
Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor. Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:
GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.