        Haberler Bilgi Ekonomi Vatandaşlık maaşı nedir, başvuruları başladı mı, kimler alabilecek, şartları belli oldu mu?

        Vatandaşlık maaşı uygulaması ne zaman başlayacak, kimler alabilecek?

        Kamuoyunda merakla beklenen vatandaşlık maaşı hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. 2026 yılında pilot uygulama olarak hayata geçirileceğini ifade eden Yılmaz, daha sonra tüm ülkeye yayılacağını ifade etti. Peki, kimler vatandaşlık maaşı alabilecek?

        Giriş: 13.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 13.12.2025 - 09:47
        1

        Vatandaşlık maaşı olarak da bilinen 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi' yeninden gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre; belirlenen gelir kriterinin altında kalan vatandaşlara verilecek vatandaşlık maaşı, 2026 itibarıyla başlıyor. Peki, kimler vatandaşlık maaşı alabilecek, şartları belli mi?

        2

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vatandaşlık maaşı hakkında konuşan Yılmaz şunları söyledi:

        "GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz."

        3

        KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

        Yılmaz, gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle bütün sosyal destek sistemini entegre ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

        "Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

        4

        VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Vatandaşlık maaşı hakkında diğer detaylar henüz bilinmiyor. Yılmaz'ın açıklamalarına göre; vatandaşlık maaşı önce pilot bölgelerde ardından tüm Türkiye'de uygulanacak ve belirlenen gelirin altında kalan vatandaşlara verilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
