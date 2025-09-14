Vatikan'da Grace of the World konseri
Vatikan'da Dünya İnsan Kardeşliği Buluşması kapsamında 'Grace of the World' konseri gerçekleştirildi
Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda, Dünya İnsan Kardeşliği Buluşması kapsamında ücretsiz olarak 'Grace of the World' konseri gerçekleştirildi.
Etkinlikte gökyüzünde dronlarla Papa Francis’in silueti çizildi, Aziz Petrus Bazilikası üzerinde ışık gösterileri yapıldı.
Konserde ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli ve ABD’li şarkıcı John Legend sahne aldı. Meydanda toplanan kalabalık, gösterilere ve konser performanslarına büyük ilgi gösterdi.