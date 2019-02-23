Vatikan'da geçtiğimiz gün başlayan 'Pedofili Zirvesi'nin ikinci günü Birleşmiş Milletler kurumlarının çocuklara yönelik şiddet hakkında düzenlediği raporların dağıtılmasıyla başladı. Toplantının moderatörü Federico Lombardi, Papa Francis'in çağrısıyla zirveye katılan dünyadaki 114 piskoposluk temsilcisi ve 190 Katolik Kilisesi liderinden geri dönüş sağlamak istediğini söyledi.



BM TEMSİLCİSİ DE TOPLANTIDA YER ALDI

UNICEF tarafından BM için hazırlanan, "Şiddet içermeyen bir dünyaya doğru" ve "Bilinen yüz: Çocukların ve ergenlerin hayatındaki şiddet" belgeleri piskoposlar ve temsilcilerle paylaşıldı. Papanın isteğiyle organize edilen zirveye, Birleşmiş Milletler'in küçüklere yönelik şiddetle ilgili temsilcisi Maria Santos Pais de yer aldı. BM temsilcisinin, "Kilise'nin düzenlediği bu zirvenin, bu hayati konudaki taahhüdünü hızlandırma çabalarına destek olarak hizmet edebileceği" yönünde mesajı okundu.



KURBANIN ŞOK İFADELERİ OKUNDU

İkinci günün açılışına damga vuran ise bir taciz kurbanının ifadeleri oldu. Mağdurun "Bir rahip tarafından taciz edildiğimde Kilise beni yalnız bıraktı. Kilise'de kötüye kullanımım ve yalnızlığım hakkında konuşmam gerektiğinde hepsi saklandı. Kendimi daha da yalnız hissediyorum çünkü kime gideceğimi bilmiyorum" ifadeleri ise kan dondurdu.