        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ! MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Aralık Cumartesi MasterChef All Star kimler elendi?

        MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Aralık Cumartesi MasterChef elenen isimler açıklandı mı?

        MasterChef Türkiye All Star'da eleme gecesi! 13 Aralık Cumartesi günü MasterChef'e bir yarışmacı veda etti. Yarışmacılar arasında eleme düellosunda nefes kesen bir mücadele yaşandı. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Aralık Cumartesi MasterChef elenen isimler açıklandı mı? İşte detaylar…

        Giriş: 13.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 14.12.2025 - 00:29
        MasterChef Türkiye All Star'da eleme tarihinin en sert etaplarından biri yaşandı. 13 Aralık akşamı çeşitli yemekler ile bir yarışmacı veda etti. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Aralık Cumartesi MasterChef All Star kim gitti, elenen isim açıklandı mı? Detaylar haberimizde…

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Çağatay, Kerem, Semih ve Erim eleme potasında yer alıyordu.

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen yarışmacı Semih oldu.

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu kırmızı takım kazandı.

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

