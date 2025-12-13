MasterChef Türkiye All Star'da eleme tarihinin en sert etaplarından biri yaşandı. 13 Aralık akşamı çeşitli yemekler ile bir yarışmacı veda etti. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Aralık Cumartesi MasterChef All Star kim gitti, elenen isim açıklandı mı? Detaylar haberimizde…