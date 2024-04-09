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        Haberler Magazin 'Veda Partisi' filminin okuma provaları yapıldı

        'Veda Partisi' filminin okuma provaları yapıldı

        'Veda Partisi'nin okuma provasında ünlü oyuncular bir araya geldi. Provada, filmin başrol oyuncularından Hakan Bilgin'e sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:44
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        Okuma provaları yapıldı
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        Vahdet Erdoğan yapımcılığında ve Ufuk Cebeci yönetmenliğinde Barış Başar'ın kaleminden 'Veda Partisi' filminin okuma provası Aslı Bekiroğlu, Seda Akman, Goncagül Sunar, Hakan Bilgin, Rüya Coriç ve Yeşim Dalgıçer gibi oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

        Filmde aynı zamanda Toygan Avanoğlu, Altan Erkekli, Aşkım Kapışmak , Şiva Behrouzfar, Ömer Kurt, Emir Sefa Yıldırım da rol alıyor.

        Okuma provaları gerçekleştiren yapım ekibi ve oyuncular, Hakan Bilgin'e sürpriz yaparak ünlü oyuncunun yeni yaşını pasta keserek kutladı.

        Film; 5 yakın arkadaşın günler öncesinde şehir dışında planladıkları bekarlığa veda partisi sırasında yaşadıkları anlatılıyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 'Veda Partisi' gösterime 14 Haziran’da girecek.

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        #veda partisi
        #hakan bilgin
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