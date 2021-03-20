Vedat Milor'dan zor anket! Sütlaç mı baklava mı? 0:00 / 0:00

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Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medya hesabından düzenlediği anketlere bir yenisini ekledi. Daha önce "Hamgurger mi döner mi?", "Pide mi yoksa pizza mı?", "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" anketleri yapan ünlü gurme yeni bir tartışma başlattı. Milor, takipçilerinden baklava ve sütlaç arasından seçim yapmalarını istedi.

"Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden sütlaç ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı baklava. Sadece birini ısmarlayabilirsiniz" diyen Milor, sorusunu şöyle sürdürdü:

Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu? Tekrar vurgulayalım. Sadece birini ısmarlayabiliyoruz. Sütlaç içinde baklava ısmarlamak da yasak."

Sosyal medyanın ikiye ayrıldığı ankette, çoğunluk tercihini baklavadan yana kullandı.

— Vedat Milor (@vedatmilor) March 19, 2021

DÖNER BURGER'I SOLLAMIŞTI

Türkiye'nin dünyaca tanınan lezzet ve mekan ustası geçtiğimiz aylarda Twitter'da "Hava güzel, canınız parkta yemek yemeyi çekti. Parkın yanında da şehrin en iyisi iki yer var. Biri burger'cı diğeri ise dönerci. Eve sipariş verirken de karşılaşılan bir ikilem bu. Farz edelim ikisinin önündesiniz. Gözünüzü kapayıp düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk yemek hangisi?" diye sormuştu. ​2 gün süren anketi yüzde 60.9 oy oranıyla döner kazanmıştı...