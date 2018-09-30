Çaykur Rizespor'un yıldızı Vedat Muriqi, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını dile getiren futbolcu, "Açıkçası hafta başından verdiğim bir röportajda, Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı ekstra bir konsantrasyona gerek yok demiştim.. Sonuçta herkes kendini motive ediyor. Neredeyse, Türkiye'nin geneli sizi izliyor. Çok iyi hazırlandık. Çok iyi mücadele ettik. Herkesi tebrik ediyorum. Yedekleri, dışarıda kalanların yüreğine sağlık. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİKLİK BİZE OLUMLU YANSIDI"

Okan Buruk'un değişikiği hakkında Vedat Muriqi, "Değişiklik farklı bir hava katması için oluyor. Bize de olumlu yansıdı. Önümüzde zor bir Kayserispor maçı var, ona hazırlanacağız." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ