Çaykur Rizespor'un golcü ismi Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, oyuncunun hakkındaki transfer söylentilerine yanıt verdi.

Bilindiği üzere Muriqi'nin adı son haftalarda ciddi şekilde Fenerbahçe ile anılıyordu.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Haluk Canatar, "Vedat için Fenerbahçe'nin resmi bir teklifi olmadı ama Fenerbahçe, Vedat'ın sözleşme şartları ve oyun yapısı hakkında bana sorular yöneltti. Ama ortada resmi bir teklif yok. Zaten böyle bir şey olursa ilk görüşme benimle değil, Çaykur Rizespor kulübüyle yapılacaktır." dedi.

"TOULOUSE'DAN TEKLİF VAR"



Canatar, Fransız ekiplerinden Toulouse'un golcü oyuncu için bir teklif yaptığını belirtirken, "Toulouse Kulübü, Çaykur Rizespor'a ilk teklifini iletti. Toulouse Sportif Direktörü Ali Rachedi, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında Vedat'ı izledi ve beğendi. Vedat için istenen bonservis bedeli hakkında ise bir bilgim yok." diye konuştu.