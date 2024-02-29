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        Haberler Magazin Vedat Özdemiroğlu'nun evlat acısı - Magazin haberleri

        Vedat Özdemiroğlu'nun evlat acısı

        Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti. Can Ilgaz'ın beyin kanaması nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:57
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        Vedat Özdemiroğlu'nun evlat acısı
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        Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Özdemiroğlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özdemiroğlu "Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun..." ifadelerini kullandı.

        26 yaşındaki Can Ilgaz’ın beyin kanaması nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.

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