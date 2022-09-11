Prof. Dr. Osman Erk: Veganlık sağlıklı ve sürdürülebilir değil

Son yıllarda giderek daha fazla benimsenen vegan beslenme tarzı son olarak ABD'de yaşanan üzücü bir olayla yeniden gündeme geldi. Florida eyaletinde küçük oğlunun "yetersiz beslenmeden ölümü" nedeniyle cinayetten hüküm giyen vegan anne, ömür boyu hapse mahkum edildi. Peki veganlık nedir? Vejetaryenlikten ne farkı vardır? Sağlıklı bir beslenme tarzı mıdır? Sakıncaları nelerdir? Konuyla ilgili haberturk.com'un sorularını yanıtlayan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk önemli uyarılarda bulundu.

Veganlık hayvansal gıdaların tüketilmediği bir beslenme tarzı. Vejetaryenlikten farkı ise süt ve süt ürünleri, yumurta hatta bal gibi hayvansal ürünlerin hiçbir şekilde tüketilmemesi. "Veganlık dediğimiz zaman neleri dışladığını biliyoruz, tüm hayvansal gıdaların beslenme rejiminin dışında tutulması ama içeriğinin ne olduğu ile ilgili kesin bir berraklık söz konusu değil" diyen Prof. Dr. Erk "Patates kızartması da vegan beslenme tarzına uygundur ama sağlıklı değildir" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Osman Erk "Veganlık ateşli müritleri olan çok popüler bir beslenme tarzı, takipçileri çok fazla ve giderek de artmaya da devam ediyor" dedi.

"KESİNLİKLE SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Bu tarz beslenmenin ancak çok titiz takip edilerek belirli süreler içerisinde uygulanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Erk "Sadece vegan beslenerek, hayvansal gıdaları dışlayarak uygulanan bir beslenme tarzının kesinlikle sağlıklı ve sürdürülebilir olamayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Hayvansal ve bitkisel gıdaların ihtiva ettiği protein, vitamin, mineral yapıları, miktarları ve kalitelerinin çok farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Erk "Özellikle gelişme çağındaki çocuklar ile emziren annelerin hiçbir şekilde hayatlarını vegan beslenmeyle devam ettirmemeleri gerekiyor" dedi.

"BİYOLOJİK ATALARIMIZDA YOK"

Tarihsel perspektiften bakıldığında da; Orta Asya'dan Afrika'ya, Kuzey Avrupa'dan Kanada'ya geleneksel toplumların hiçbirinde bu beslenme tarzına rastlanmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Osman Erk "Biyolojik atalarımızın, onların yaşadığı toplumların hiçbir şekilde vegan olmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Erk "Örneğin B12 vitamini bizim için son derece temel ve stratejik. Nörolojik gelişim, bağışıklık sistemi, kalp ve her türlü organ sağlığı için kaliteli ve yeterli miktarda B12 vitamini gerekiyor. Bunun için de bizim mutlaka kaliteli hayvansal gıdalara ihtiyacımız var. En az B12 kadar önemli ve fazla bilinmeyen bir başka gıda maddesi Fosfatidilkolin yine daha çok hayvansal gıdalarda bulunuyor" dedi.

"YÜZDE 90 BİTKİSEL, YÜZDE 10 HAYVANSAL"

İdeal beslenme tarzının bitkisel ağırlıklı olması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk "Gündelik hayatta alınan kalorilerin en az yüzde 90'ının bitkisel besinlerden, yüzde 10'u ise kaliteli hayvansal gıdalardan sağlanmalı" tavsiyesinde bulundu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk "Çok fazla hayvansal gıda tüketmeye de gerek yok. Haftada iki porsiyon kırmızı et, haftada iki kere balık ve günde bir yumurta, haftada birkaç gün yoğurt ya da peynir bu miktarı karşılamak için yeterli" dedi.