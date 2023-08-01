Vegan sosyal medya fenomeni Samsonova 'açlıktan' hayatını kaybetti

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Pişirilmeyen otla yapılan yemeklere ağırlık verdiği belirtilen Samsonova'nın son dört yıldır 'tamamen çiğ vegan bir diyet' uyguladığı ve sadece ayçiçeği çekirdeği filizleri ve meyve ile beslendiği öne sürülüyor.