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        Vekil aracıyla kaçakçılık iddiasına iddianame

        CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracıyla kaçakçılık yaptıkları iddia edilen iki kişi hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:00
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        Vekil aracıyla kaçakçılık iddiasına iddianame
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        Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        AA'da yer alan habere göre Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Eylül 2024'te Milletvekili Ün'e ait araçta gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı yakalanmasıyla ilgili olarak sanıklar F.A. ile Ç.R.Ç. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Edirne Milletvekili Ediz Ün
        Edirne Milletvekili Ediz Ün

        İddianamede, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün görüntü inceleme tutanaklarına göre, 34 plakalı aracın 20 Eylül saat 14.42'de Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldiği, aracın tescil işlemlerinin, dosya dışı Ediz Ün adına yapıldığı, Hudut Kontrol Sistemi üzerinden yapılan incelemede araçta Ün ve sanık F.A'nın bulunduğu kaydedildi.

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        Sanık Ç.R.Ç'nin cep telefonu üzerinden yapılan incelemede, sanıklar F.A. ve Ç.R.Ç'nin olay günü ve sonraki günlerde birbirleriyle yazışmalarının bulunduğuna, yazışmaların yakalanan eşyayla uyumlu içerikte olduğuna yer verildi.

        "YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURACAK SOMUT DELİL ELDE EDİLDİ"

        Ele geçirilen kaçak eşyaların gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 905 bin 620 lira olduğu belirtilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

        "Ç.R.Ç'ye ait dijital materyal inceleme tutanağı, kamera görüntüleri ve ele geçirilen eşyanın cins ve miktarı cihetiyle şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, sanıkların iştirak idaresi içerisinde 34 plakalı araçla, aracın milletvekiline ait olmasının sağladığı kolaylıktan faydalanarak, ele geçirilen elektronik sigaraları gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ticari saik ile yurda soktukları hususunda haklarında kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak somut delil elde edildiği anlaşılmıştır."

        İddianamede, sanıklar hakkında yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değeri nazara alınarak, "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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        SANIKLARIN İFADELERİ

        Sanık F.A, iddianamede yer alan ifadesinde, 17 Eylül'de Bulgaristan'a gittiğini, 20 Eylül'de 34 plakalı araçla Türkiye'ye giriş yaptığını kaydetti.

        F.A, Türkiye'ye giriş yapmadan önce Bulgar vatandaşı olan, ismini Antony olarak bildiği kişi tarafından telefonla arandığını, bu kişinin, Edirne'ye girdiğinde kent girişindeki bir otel civarında bulunan marketin arka sokağında yabancı plakalı bir minibüsteki elektronik sigara aparatlarını alarak götürmesini istediğini ve bu kişinin İstanbul'da ürünleri kendisinden alacağını söylediğini anlattı.

        Plakasını hatırlamadığı beyaz bir minibüsten ürünleri alarak araca yüklediğini ifade eden F.A, daha sonra Ç.R.Ç'nin arayarak aracının bozulması nedeniyle kendisini Çorlu'ya bırakmasını talep ettiğini söyledi.

        F.A, kent girişindeki bir otel civarından Ç.R.Ç'yi aldığını, yorgun olduğu için aracı onun kullanmasını istediğini anlattı.

        Ç.R.Ç. ise ifadesinde 20 Eylül günü aracıyla Bulgaristan'a giriş yaptığını, Türkiye'ye döndüğünde aracının kent girişindeki otel civarında arıza yaptığını ve F.A'yı aradığını aktardı. F.A'nın yorgun olduğunu belirtmesi üzerine şoför koltuğuna kendisinin geçtiğini anlatan Ç.R.Ç, araç içerisinde bulunan elektronik sigara aparatlarından haberi olmadığını beyan etti.

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        ÜN, ŞİKAYETÇİ OLDU

        Bu arada Ün, aracının tamir ve bakımını yaptırması için verdiği F.A'dan, aracını suç oluşturacak şekilde elektronik sigara yükleyerek kullanması sebebiyle "güvenini kötüye kullandığı" gerekçesiyle şikayetçi oldu.

        F.A. hakkında, kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan soruşturma yürütüldüğü, üzerine atılı suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

        NE OLMUŞTU?

        Edirne'de 20 Eylül 2024'te Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurmuş, araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etmişti. Şüpheliler, "gümrük kaçakçılığı" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.

        Aracın ise o dönem CHP Edirne Milletvekili olan Ediz Ün'e ait olduğu öğrenilmişti. Söz konusu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade eden Ün, F.A'nın Ç.R.Ç. ile buluşarak gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını, kolluk kuvvetlerinin kendisini bilgilendirmesiyle öğrendiğini ileri sürmüştü. Ün, konuyla ilgili soruşturma tamamlanana kadar partisinden istifa etmişti.

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        #Ediz Ün
        #haberler
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