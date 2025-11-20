Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de

        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek

        Giriş: 20.11.2025 - 10:41 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:41
        'Reyhan' kaçırılacak
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.

        Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber yazdıağı 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Arif Pişkin (Saim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Veliaht'ın 10'uncu bölümünde; Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez. Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır.

        Büşra’nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya’nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Hemşinli Davut, mazot krizi sayesinde adaylığını dayatır. Timur’un mazot krizini çözmesi otogar seçimlerinin dengesini değiştirirken Yahya ve Zülfikar, yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar.

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

