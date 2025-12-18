Habertürk
        Veliaht canlı izle: Show TV'de Veliaht 14.bölüm tamamı full izle ekranı

        Veliaht canlı izle: Show TV'de Veliaht 14.bölüm tamamı full izle ekranı

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Veliaht yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek. Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk gibi isimlerin yer aldığı dizide bu hafta Timur, annesi Ayşe'nin karşısına çıkmasıyla Gülşah'ın büyük tepkisiyle yüzleşiyor. Zafer'in, Arnavut Saim'i Zülfikar Karslı'nın silahıyla vurmasıyla tüm dengeler altüst olurken, Kudret annesinin sevgilisinin Saim olduğunu öğreniyor. İşte, Veliaht canlı izle ekranı ve son bölüm özeti

        Giriş: 18.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:55
        1

        Veliaht 14.bölümüyle bu akşam Show TV’de yayınlanacak. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Veliaht izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show Tv ile Veliaht canlı izle linki

        2

        VELİAHT 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Timur, annesi Ayşe’nin karşısına çıkmasıyla Gülşah’ın büyük tepkisiyle yüzleşiyor. Zafer’in, Arnavut Saim’i Zülfikar Karslı’nın silahıyla vurmasıyla tüm dengeler altüst olurken, Kudret annesinin sevgilisinin Saim olduğunu öğreniyor.

        Reyhan’ın, Timur’a Zafer Karslı’nın karısı olduğunu hatırlatmasıyla iki âşık arasındaki mesafe giderek açılıyor. Gülendam, Zafer’e hamile olduğunu söylerken çok geçmeden Zafer’in; “Benim çocuğumun annesi Reyhan olacak” sözleriyle sarsılıyor.

        Beyazıt’ın Yahya’ya gerçekleri söylediği anda, Yahya sevdiği kadının bebeklerini aldırdığı gerçeğiyle yüzleşiyor. Zafer’in değiştiği, Timur’un artık kendisini veliaht olarak kabul ettiği bölümde yaşanacak taht kavgası, merakı daha da artırıyor.

        3

        VELİAHT CANLI İZLE

        Veliaht canlı izle linki aşağıda yer alıyor. Dizi yayınlanınca link aktifleşecektir.

        VELİAHT SHOW TV CANLI İZLE

        VELİAHT SON BÖLÜM İZLE

