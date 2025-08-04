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        Haberler Televizyon 'Veliaht' dizisinden yapay zekâlı tanıtım

        'Veliaht' dizisi için yapay zekâlı tanıtım

        SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Veliaht', eylülde ekrana gelmeden önce yapay zekâyla hazırlanmış özel tanıtım videosuyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 20:01 Güncelleme: 04.08.2025 - 20:35
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        'Veliaht'a AI'lı tanıtım
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        SHOW TV'de FARO'nun yapımcılığında ekranlara gelecek olan 'Veliaht' dizisi eylülde yayınlanmaya başlayacak. Yayınlanan çarpıcı fragmanlarla şimdiden dikkatleri üzerine çeken 'Veliaht' için yapay zekâ destekli özel bir tanıtım videosu da hazırlandı.

        Söz konusu tanıtım videosunda, yapay zekâ tarafından oluşturulan kişiler, 'Veliaht' ile ilgili görüşlerini paylaştı.

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        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan 'Veliaht', Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ı Sinan Öztürk yönetecek.

        Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en iddialı dizisi 'Veliaht', yayın hayatına eylülde SHOW TV'de başlayacak.

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        #show tv
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