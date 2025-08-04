SHOW TV'de FARO'nun yapımcılığında ekranlara gelecek olan 'Veliaht' dizisi eylülde yayınlanmaya başlayacak. Yayınlanan çarpıcı fragmanlarla şimdiden dikkatleri üzerine çeken 'Veliaht' için yapay zekâ destekli özel bir tanıtım videosu da hazırlandı.

Söz konusu tanıtım videosunda, yapay zekâ tarafından oluşturulan kişiler, 'Veliaht' ile ilgili görüşlerini paylaştı.

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Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan 'Veliaht', Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ı Sinan Öztürk yönetecek.