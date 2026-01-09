SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün soluksuz izlenen 16'ncı bölümüyle seyircisiyle buluştu.

Yeni bölümde Timur, hem Reyhan hem de annesinden vazgeçmedi ve ikisini de kurtarmayı başardı. Yahya ve Büşra’nın düğününe yapılan baskın birçok kişiyi derinden etkiledi. Timur'un yaşanan felaketten sonra Ayşe ve Gülşah'ı konağa getirmesiyle Kudret ve Ayşe arasındaki gerilim tırmanırken yaşadıkları Timur ve Reyhan'ın arasındaki bağı güçlendirdi. Timur, Zafer’in Esenler’de kimliğini ifşa etmesine engel olurken Zafer tüm otogara kendini Timur olarak tanıttı. İntikam için Korkut’a karşı Timur’la Yahya güçlerini birleştirirken onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Korkut, Zaro Ağa’yı kaçırıp tetiğin ucuna koyarken bölümün finalinde Timur hem gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına izin vermedi hem de Korkut’u öldürüp Ağa’yı kurtardı.

Yeni bölümüyle, ABC1 20+’da; 4,65 izlenme oranı (reyting), 11,84 izlenme payı (share), Total’de; 4,21 izlenme oranı (reyting) 11,19 izlenme payı (share), AB’de ise 3,83 izlenme oranı (reyting), 11,08 izlenme payı (share) elde eden dizi reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren 'Veliaht'ın özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası buluyor. Senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker'in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturuyor. 'Veliaht' ile ilgili birçok paylaşım yapılırken #Veliaht etiketi 2 saatten fazla X Türkiye'de TT listesinin en üst sıralarında yer aldı.

Kudret ve Timur arasında ipler geriliyor; Zafer’in Esenler’de kimliğini ifşa etmeye kalkması tüm konakta büyük bir gerilime yol açarken Kudret ve Vezir ona destek verdi. Otogara gelen Zafer gerçek kimliğini Yahya ve otogardaki herkese açıklayacakken Timur’un ona buna hazır olup olmadığını sorgulatması geri adım atmasına ve kendini Timur olarak tanıtmasına sebep oldu. REKLAM Zafer ve Timur karşı karşıya; Bütün bunlar yaşanırken intikam için Korkut’a karşı Timur ve Yahya ortak hareket etme kararı aldı. Korkut için plan yapan ikili otogarda yeniden düzeni sağlayıp Korkut’un sonunu getirene kadar güçlerini birleştirdi. Timur ve Yahya güçlerini birleştirdi; Konakta iki aile arasında gerilim yükselirken Ayşe de evladını kaybetme korkusuyla Reyhan’ı uyardı ve Timur’dan uzak durmasını istedi. Gülendam ise Zafer’in bebeğini istememesinden dolayı çaresiz hissederken Zafer’den hamile kaldığını bütün ev halkına açıkladı. Gülendam'ın hamileliği Karslı konağına bomba gibi düştü.

Gülendam ve Zafer arasında ipler kopuyor; Yahya, bir yandan kardeşinden gelecek iyi haberi beklerken bir yandan da babasını kaybeden Büşra’ya destek olmaya çalıştı. Derya otogarda Yahya’yı görünce onunla konuşmadan edemedi ve nasıl olduğunu sordu. Tükenmiş halde olan Yahya tüm açıklığıyla Derya’yla konuştu. İkili bütün bu olanlardan sonra ayrı kalmalarının en doğrusu olduğuna karar verip vedalaştı. Büyük aşkın yeni bölümlerde sönüp sönmeyeceği merak konusu oldu. REKLAM Yahya ve Derya’nın vedası; Bölümün finalinde ise Korkut’u altüst ettiklerini düşünen Timur ve Yahya’yı büyük bir sürpriz bekliyordu. Zaro Ağa’nın Korkut’un elinde olduğunu öğrenen ikili için dengeler bir anda değişti. Timur, Zülfikar Ağa’yı kurtarmak için Yahya’yı vurmak zorunda kalırken Korkut da Yahya'ya Timur’un en büyük sırrını açıklamayı planlamıştı. Timur son anda Korkut’u öldürüp buna engel olurken Zaro Ağa’yı da kurtarmayı başardı. Korkut’un mezarı başında ise Yahya, Timur’a kim olduğunu sordu ve onun kim olduğunu öğrenip Zaro Ağa dahil herkesten geçmişin intikamını alacağını Timur’un yüzüne vurdu. Yeni bölümde Timur’un büyük sırrının açığa çıkıp çıkmayacağı ve Yahya’nın neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.