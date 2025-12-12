'Veliaht', heyecanı yüksek yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına topladı

SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün akşam 13'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Yahya’nın seçimleri kazanmasıyla otogarda yeni bir dönem başladı. Timur’un ustaca kurduğu plan Zülfikar’a ihanet edenlerin maskelerini düşürürken Karslı Konağı’nda da geçmişe dair büyük bir yüzleşme yaşandı.

Bölümün finaline ise iki çok çarpıcı sahne damga vurdu. Zafer, babası olduğunu söyleyen Arnavut Saim’i Zülfikar Karslı’nın silahıyla vururken Timur da bir anda annesinin karşısına çıktı. Yeni bölümde Timur ve Zafer’in neler yaşayacağı şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yeni bölümüyle, ABC1 20+’da; 5,22 izlenme oranı (rating) 13,52 izlenme payı (share), Total’de; 4,29 izlenme oranı (reyting) 11,16 izlenme payı (share), AB’de ise 4,28 izlenme oranı (reyting) 12,88 izlenme payı (share) elde eden dizi reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Veliaht’, sırların tek tek açığa çıktığı 13'üncü bölümüyle dün akşam ekranlara geldi.

Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu: Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu diziyle ilgili sosyal medyada yine çok konuşuldu. Diziyle ilgili birçok paylaşım yapılırken #Veliaht etiketi, 5 saatten fazla, #Timur ve #Derya 3 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinin en üst sıralarında yer aldı. 'VELİAHT'IN 13'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 13'üncü bölümünde otogarda seçimlerin galibi Yahya oldu. Yahya’nın başa gelmesiyle otogarda her şeyin değişeceğinin ilk sinyalleri verildi. Timur’un seçim öncesinde kurduğu planla Derya ve Konyalı’nın ihanetleri Zülfikar’ın yüzüne vuruldu. Otogarın mührü Yahya’nın oldu; Reyhan kardeşiyle kaçarken polis baskınıyla yakalandı. Kardeşi Doğa’nın yeniden hapse girmesiyle büyük bir üzüntü yaşayan Reyhan’ı bir de onları ihbar edenin Timur olduğunu öğrenmesi yıktı. Bu olay Timur ve Reyhan arasındaki aşkta büyük bir kırılma yarattı. Timur, Reyhanlar’ı ihbar ettiğini itiraf etti: Bütün bunlar yaşanırken seçimde babasına sırtını dönen Derya, Karslı Konağı’na geldiği gibi annesinin yıllar önce kaydedilmiş o sarsıcı videosunu tüm ailenin gözleri önünde Zülfikar’ın yüzüne vurdu. Annesinin intikamı almak için her şeyi göze aldığını söyleyen Derya, büyük sırrı aile içinde ortaya dökerken Zülfikar ise kendini aklamaya çalıştı.

Derya, ev halkına annesinin videosunu izletiyor; REKLAM Zülfikar Karslı evde yaşadığı yüzleşmenin ardından Timur’a da iki seçenek sundu. Timur ya her şeyi bırakıp tamirci olarak evine ve annesine dönecekti ya da Zafer Karslı olarak kalıp Esenler’de iktidar savaşına devam edecekti. Timur ikinciyi seçip Zafer Karslı hayatına devam etmeye karar verdi. Zülfikar’ın bıraktığı yerden otogarda iktidar savaşını sırtladı. Zülfikar ise Timur’a her şeyi bıraktıktan sonra seçimi kaybetmenin hüznüyle eski günlerini de hatırlayarak otogarına veda etti. Zülfikar Karslı, otogarına veda etti; Evde sular durulmazken Kudret, Derya’ya olan nefretinden Yahya’yla olan ilişkisini Beyazıt’a anlattı. Kudret, Derya’ya sahip çıkıp Yahya’dan koruması gerektiğini Beyazıt’a söyledi. Beyazıt ise büyük bir yıkım yaşarken soluğu Yahya’nın seçim kutlamasında aldı. Yahya’ya sert bir tokat atan Beyazıt karısından uzak durması konusunda onu uyardı. Beyazıt, Yahya’yı uyardı; REKLAM Bölümün finaline ise çocukların anne ve babalarıyla karşı karşıya kaldığı sahneler damga vurdu. Zafer, konağın kapısından çıkabileceğini kendisine kanıtlamaya çalışırken Arnavut Saim’le karşılaştı. Saim, Zafer’i babası olduğu konusunda ikna etmeye çalışırken Zafer babasının Zülfikar Karslı olduğunu haykırarak onun odasından aldığı silahla Saim’i vurdu. Timur ise annesinin lokantasına gidip bir anda karşısına çıktı. Oğlunu karşısında gören Ayşe büyük bir şok yaşarken yeni bölümde anne ve oğlun neler yaşayacağı merak konusu oldu.