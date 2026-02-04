SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

Yeni bir dönemin başladığı bu bölüm, nefes kesen anlarıyla izleyicisiyle buluştu.

İşte 'Veliaht'ın 20'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Timur ve Reyhan'ın tüm engellere rağmen aşklarına durmaksızın devam etmesi, ikilinin romantik anlarıyla dikkat çekiyor.

Zülfikar'ın, oğlu yerine koyduğu Timur'la Kars dağlarında mayınlı arazide yaşadığı zorlu anlar yeni bölüme olan merakı artırırken Yahya ve Derya'nın imkânsız aşkı izleyicinin yüreğini burkuyor.

Zahide'nin intikam ateşinin giderek yükseldiği bu bölümde, Kars'ta tutunmaya çalışan ancak yer yurt edinemeyen Karslı ailesinin yaşadıkları ve Veliaht'ta yeni bir dönemin kapılarının aralanması izleyicinin heyecanını doruklara taşıyor.