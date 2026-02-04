'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.
Yeni bir dönemin başladığı bu bölüm, nefes kesen anlarıyla izleyicisiyle buluştu.
İşte 'Veliaht'ın 20'nci bölüm 2'nci tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda Timur ve Reyhan'ın tüm engellere rağmen aşklarına durmaksızın devam etmesi, ikilinin romantik anlarıyla dikkat çekiyor.
Zülfikar'ın, oğlu yerine koyduğu Timur'la Kars dağlarında mayınlı arazide yaşadığı zorlu anlar yeni bölüme olan merakı artırırken Yahya ve Derya'nın imkânsız aşkı izleyicinin yüreğini burkuyor.
Zahide'nin intikam ateşinin giderek yükseldiği bu bölümde, Kars'ta tutunmaya çalışan ancak yer yurt edinemeyen Karslı ailesinin yaşadıkları ve Veliaht'ta yeni bir dönemin kapılarının aralanması izleyicinin heyecanını doruklara taşıyor.
Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.
Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.
'Veliaht' yeni bölümüyle 5 Şubat Perşembe akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de!