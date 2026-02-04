Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 22:41 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Veliaht'ta yeni bir dönem başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        Yeni bir dönemin başladığı bu bölüm, nefes kesen anlarıyla izleyicisiyle buluştu.

        İşte 'Veliaht'ın 20'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Timur ve Reyhan'ın tüm engellere rağmen aşklarına durmaksızın devam etmesi, ikilinin romantik anlarıyla dikkat çekiyor.

        REKLAM

        Zülfikar'ın, oğlu yerine koyduğu Timur'la Kars dağlarında mayınlı arazide yaşadığı zorlu anlar yeni bölüme olan merakı artırırken Yahya ve Derya'nın imkânsız aşkı izleyicinin yüreğini burkuyor.

        Zahide'nin intikam ateşinin giderek yükseldiği bu bölümde, Kars'ta tutunmaya çalışan ancak yer yurt edinemeyen Karslı ailesinin yaşadıkları ve Veliaht'ta yeni bir dönemin kapılarının aralanması izleyicinin heyecanını doruklara taşıyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht' yeni bölümüyle 5 Şubat Perşembe akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Deniz manzaralı yaylada bulutların eşsiz görüntüsü

        Rize'de 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası'nda, hava sıcaklığının yükselmesiyle vadilerde oluşan bulutların, karlı kaplı doğayla oluşturduğu seyrine doyumsuz görüntü, dronla kayda alındı.

        #show tv
        #veliaht
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı