'Veliaht'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın altıncı bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda gizem ve gerilimin doruğa çıktığı 'Veliaht'ın yeni bölümünde tüm dengeler altüst oluyor.

İşte 'Veliaht'ın 6. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Zülfikar, artık Timur'u aile sofrasına kabul ederken Derya ile Timur arasındaki gerginlik devam ediyor.

Yahya'nın Derya'ya söylediği, "Bir daha hayatıma girersen kolay kolay çıkamazsın, bunu bil" sözlerini Beyazıt'ın duymasıyla neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

Timur'un Reyhan için savaşmak istemesi, ikili arasındaki bağı daha da güçlendiriyor.

Tanıtımın finalinde büyük bir hesaplaşmanın ve savaşın sinyalleri verilirken, patlayan silah yeni bölüme olan heyecanı zirveye taşıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.