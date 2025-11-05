'Veliaht'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Büyük sırların iç içe geçtiği 'Veliaht' yarın akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

İşte 'Veliaht'ın 9. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Timur, Vezir'den sevdiklerinin zarar görmeyeceğine dair teminat alarak, onun yıllardır sakladığı sırrı saklamayı teklif ediyor.

Zülfikar'ın otogar seçimlerinde oğlu Zafer'in yani Timur'un aday olacağını açıklaması büyük yankı uyandırırken, Yahya'nın intikam ateşi yeniden alevleniyor.

Timur'un otogarda karşısına çıkan Gülşah abisiyle yüzleşiyor.

Sevdiklerini korumak için yeni bir mücadeleye adım atan Timur, bir yandan Karslı Ailesi’nin içinde büyüyen entrikalarla, diğer yandan geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.