        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        Giriş: 17.02.2026 - 08:19 Güncelleme: 17.02.2026 - 08:19
        Yeni bölümden tanıtım yayınlandı
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı. Yeni bir dönemin başladığı bu bölüm, nefes kesen anlarıyla izleyicisiyle buluştu.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle perşembe akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #veliaht
