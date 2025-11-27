Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Veliaht izle: Veliaht 11.bölüm tamamı full izle Show TV’de

        Veliaht izle: Veliaht 11.bölüm tamamı full izle Show TV'de

        Show TV ekranlarında bu akşam Veliaht yeni bölümüyle ekrana gelecek. Veliaht 11.bölümde Timur ve Reyhan, Timur'un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Reyhan'ın Timur ile birlikte bu hayattan kaçıp gitmek istemesi ikili arasında bir gerilime yol açar. Diziyi internetten takip etmek isteyenler Veliaht izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 09:47 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Veliaht 11.bölüm izleyiciyle Show TV’de buluşuyor. Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde heyeca dorukta. Diziyi internetten izlemek isteyenler veya son bölümü kaçıranlar Veliaht izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV ile Veliaht canlı ve son bölüm tamamı full izle ekranı

        2

        VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Timur ve Reyhan, Timur’un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar.

        Timur ve Reyhan, Timur’un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Reyhan’ın Timur ile birlikte bu hayattan kaçıp gitmek istemesi ikili arasında bir gerilime yol açar. Zülfikar, Yahya için Hüseyin Hoca’dan kızı Büşra’yı istemek zorunda kalır.

        3

        Derya’nın da olduğu isteme merasimi Yahya ve Derya arasındaki geçmişin kapısının aralanmasına ve Yahya’nın aslında neden ayrıldıklarının cevabını bulmasına sebep olur. Timur ve Hemşinli Davut arasında başlayan tartışma zamanla alevlenir, seçimler yaklaşırken geri dönülemez sonuçlara sebep olur.

        VELİAHT CANLI İZLE

        Veliaht 11. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"