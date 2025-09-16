'Veliaht'tan türk televizyon tarihinde bir ilk!

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı sezonun iddialı dizisi 'Veliaht', perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

İşte o anlar;

Reytinglerde de zirvede yer alan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle çok konuşuldu. Otogar görüntüleri ve farklı çekim teknikleriyle dikkat çeken dizi Türkiye'de ilk kez bir sahnede yapay zekâ kullandı.

Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşları ve büyük bir aşk öyküsüyle ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Veliaht', oyunculuklarıyla da çok konuşuluyor. Kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizide karakterlerin geçmiş hikâyelerinin gösterildiği sahneler izleyiciler tarafından büyük ilgi çekti. 'Veliaht' ekibi, Ercan Kesal'ın canlandırdığı 'Zülfikar Karslı'nın gençlik sahnelerini yapay zekâ kullanarak gerçekleştirdi.