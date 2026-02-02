'Veliaht'tan yeni tanıtım

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde tansiyonun hiç düşmediği, aksiyon dolu anlar izleyicileri bekliyor.

Yayınlanan tanıtımda Zahide, Zülfikar Karslı’nın gerçek oğlu Zafer’in izini sürerken; Yahya’nın Derya uğruna intikamından vazgeçtiğini söyleyerek tepkisini ortaya koyuyor. Derya ise karşısına çıkacak tüm engellere rağmen bebeğini doğurmaya kararlı olduğunu dile getirirken, Karslı ailesi Kars’ta yalnız kalıyor.

REKLAM

Tanıtıma damgasını vuran Zahide ve Zülfikar yüzleşmesinde Zülfikar, Zahide’nin zalim oluşundan dert yanarken; Zahide’nin; “Senin beni terk ettiğin o gün var ya…” sözleri ikili arasındaki karanlık maziyi gün yüzüne çıkarıyor. Bu çarpıcı yüzleşme, yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.