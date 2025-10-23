SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht', çarpıcı gelişmelerin ekrana yansıyacağı yeni bölümüyle bu akşam, izleyicilerle buluşacak.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Arif Pişkin (Saim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Veliaht’ın 7'nci bölümünde; Yahya babasının tespihinin peşine düşer, Selim ile birlikte Arnavut Saim’in yanına gider. Timur, Zafer olmak ve Timur olmak arasında gidip gelirken otogarda Reyhan’a daha yakın olmaya başlar. Doğu Kapı ve Yahya arasındaki ortaklık resmiyete dökülür, imzalar atılır. Yahya bunu hep birlikte kutlamayı teklif eder, Derya’ya da bir sürprizi vardır. Cennet’in Timur’un fotoğrafını, Gülşah’ın evinde görmesiyle sır perdesi aralanmaya başlar. Yahya ve Hemşinli Davut herkesten gizli iş yapmaya başlar fakat işler planladıkları gibi gitmez. Yahya ve Timur baş başa, birbirlerini tarttıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.