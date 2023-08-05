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        Haberler Gündem İstanbul Veliefendi Hipodromu önünde park halindeki araçlarda çıkan yangın söndürüldü

        Veliefendi Hipodromu önünde park halindeki araçlarda çıkan yangın söndürüldü

        Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun bulunduğu caddede park halindeki araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 00:07
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        Veliefendi Hipodromu'nda korkutan yangın
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        Alınan bilgiye göre, Ekrem Kurt Bulvarı'ndaki hipodromun önünde park halinde olan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 araca daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlileri müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

        Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #istanbul
        #Veliefendi Hipodromu
        #yangın
        #yerel haber
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