Ülkenin kuzeydoğusundaki kentte esen Sirocco fırtınasıyla gelen yağışlar, çoğu bölgede su seviyesinin normalin 150 cm kadar üstüne çıkmasına neden oldu.

Venedik'te su seviyesi geçen yılın Kasım ayında da deniz seviyesinin 127 cm üstüne çıkmıştı.

Aqua Alta (yüksek su) adı verilen fenomenin görülmesinde ayın gelgit hareketlerinin yanı sıra hava durumu, rüzgar ve yağışlar etkili oluyor.

Lagüne kurulu olması, su kanallarıyla çevrili olması ve zeminindeki çökmeler nedeniyle sık sık su baskınları yaşanan Venedik'in 2100 yılına kadar tamamen sular altında kalabileceği belirtiliyor.

Venedik'te su seviyesi her yıl yaklaşık dört kez 1 metrenin üzerinde yükseliyor. Yaşanan son su baskını 2008'den bu yan görülmüş olan en şiddetli sel olarak niteleniyor.

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