Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir. Venezuela'nın karşılaştığı sorunların ön şartsız ve sorumlu bir müzakere süreci ile çözülmesi gerekiyor. Her türlü işlem, yalnızca anayasaya uygun olarak ve tahrip edici dış müdahale olmaksızın, yasal alan çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlar iç anlaşmazlıklarını siyasi ve medeni yollarla kendileri çözmesi gerekir. Ülkenin diyalog yoluyla istikrara kavuşmasını desteklemek için en yakın komşular da dahil olmak üzere uluslararası topluluğun tüm üyelerine çağrıda bulunuyoruz" denildi.



Açıklamada ayrıca Venezuela'daki olayların objektif olarak ele alınmasının son derece önemli olduğu belirtilerek, basın kurumlarının yalan haberlere itibar etmemesi ve Venezuela'da gerilimi arttırmak isteyen partizan siyasi güçlerinin itaatkâr aracına dönüşmemesi gerektiği vurgulandı.

ABD: RUSYA YARDIM ETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeyi terketme kararı aldığını fakat Ruslar tarafından bundan vazgeçirildiğini savundu.

Bakan Pompeo, Amerikan kanalı Fox News'e konuşarak, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Maduro'nun kısa bir zaman önce ülkeyi terkederek Küba'ya gitmeyi planladığını belirten Pompeo, "Ruslar devreye girerek Maduro'yu bu kararından vazgeçirdi." ifadelerini kullandı.

Pompeo, "Umarım (Maduro) bu kararı tekrar düşünür ve o uçağa biner. Açıkça belirttiğimiz gibi, biz Venezuela Ulusal Meclisini ve geçici Başkan Juan Guaido'yu destekliyor, Venezuela halkının ekonomilerini geri kazanma zamanının geldiğine inanıyoruz. Böylece aç çocuklar yemek yiyebilir ve hasta olanlar ülkenin sınırında bekleyen ilaçları elde edebilirler." dedi.

"MADURO'YA DESTEK VEREN ÜLKELER TARİHİN YANLIŞ KISMINDA"

Mike Pompeo, "Rusya, Çin, Türkiye, Küba, Bolivya, İran, Nikaragua, Urugay, Meksika, Suriye, Güney Afrika, Belarus, Kamboçya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin hala Maduro'ya destek verdiği ve ABD yönetiminin bu ülkelere Juan Guaido'yu tanıması için baskı yapıp yapmadığı" ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Dışişleri Bakanlığımız bu konuda oldukça sıkı çalışıyor. Şu an 50'den fazla ülke Guaido'yu tanıdı. Bu saydığınız ülkelere tarihin yanlış kısmında olduklarını açıkça belirttik. Venezuela halkı, Venezuela'da gerçekleşen tahribatın yeniden inşa edilmesini, hukuk devletinin ve demokrasinin kurulmasını istiyor. Oraya varacaklarına inanıyorum. ABD ve Güney Amerika ülkeleri bunu destekliyor."

Öte yandan Pompeo, Maduro yönetiminin ABD'nin Venezuela'yı işgal etmek istediği yönündeki açıklamalarını reddetmeyerek, ABD'nin tüm seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

Pompeo, "Şayet Venezuela’daki demokrasiyi yeniden kurmak için gerekliyse, Başkan (Donald Trump),askeri güç kullanma seçeneğinin mevcut olduğu konusunda oldukça açık ve tutarlı. Umuyoruz ki böyle birşey olmaz. Umarız ki Maduro'nun şiddete başvurmadan ayrılacağı barışçıl bir çözüm olur. Şiddete başvuranları izliyoruz ve onları sorumlu tutacağız. Başkan (Trump),Venezuela demokrasisinin yenileneceği konusunda çok net açıklama yaptı." ifadelerini kullandı.

MADURO, POMPEO'YU YALANLADI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, Pompeo'nun kendisine Ruslar tarafından destek verildiği ve Küba'ya kaçma girişiminin Rusya tarafından engellediği iddialarını yalanladı.

"Bay Pompeo samimiyetten uzak. Sayın Bolton ise, Venezuela ordusuna katılmaları için askeri ve sivil destek verdi. Venezuela'da karışıklık yaratma isteklerinde yenilgiye uğradılar. Trump ise gereksiz açıklamalar ve yalanlarla ortalığı karıştırıyor. Tanrım, bu adamlar ABD hükümetinden uzaklaşmaya ne kadar istekliler" açıklamasında bulundu.

Bay Pompeo samimiyetten uzak. Sayın Bolton ise, Venezuela ordusuna katılmaları için askeri ve sivil destek verdi. Venezuela'da karışıklık yaratma isteklerinde yenilgiye uğradılar. Trump ise gereksiz açıklamalar ve yalanlarla ortalığı karıştırıyor. Tanrım, bu adamlar ABD hükümetinden uzaklaşmaya ne kadar istekliler" açıklamasında bulundu.

PENCE'TEN GUAIDO'YA DESTEK

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado'ya desteğini dile getirerek, "yanınızdayız" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Juan Guiado ve destekçilerine olan desteğini dile getirdi. Pence, İngilizce ve İspanyolca olarak, "Özgürlük ve demokrasi sağlanana kadar ABD yanınızda" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, darbeyi kınayarak Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya destek verdiği için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayipp Erdoğan’a şükranlarını sundu.



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, uluslararası hukuka ve barışa destek verdiği, aynı zamanda Venezuela'daki demokrasiye saygı duyan açık tutumundan ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimini kınayarak "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." ifadesini kullanmıştı.

DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu da Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasında bulunmuştu.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.