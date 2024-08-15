Venezuela'da yeni seçim tartışması: Brezilya lideri Lula da Silva önerdi, ABD Başkanı Biden destekledi

Ülkesindeki Radio T'ye konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuelalı yetkililerden, seçim sonuçlarının tutanaklarını açıklamalarını ve bu sayede kamuoyundaki şüpheleri gidermelerini istedi.

Lula da Silva, Venezuela'da koalisyon hükümeti kurulması ya da yeni seçimlere gidilmesinin önerdikleri seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Maduro ile geçmişte oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını aktaran Lula da Silva ancak Venezuela'daki kötüleşen siyasi durum nedeniyle söz konusu yakınlığın aynı düzeyde olmadığını kaydetti.

REKLAM Brezilya lideri, Venezuela'daki siyasi tartışmalara çözüm bulunması için Kolombiya ve Meksika liderleriyle ile çalıştıklarını da dile getirdi. 3 ÜLKE ORTAK AÇIKLAMA YAYIMLAMIŞTI Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimine giden Venezuela halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı. Ortak açıklamada Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşmaları çağrısında bulunulmuştu.

BIDEN'DAN DESTEK ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'dan çıkışında basın mensuplarının Venezuela'daki seçim sonuçlarına ilişkin sorusunu yanıtladı. Biden, Venezuela'da yeni seçim yapılmasına destek verip vermeyeceğiyle ilgili bir soruya, "Evet veririm." şeklinde yanıtladı. NE OLMUŞTU? Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti. Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı. Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.