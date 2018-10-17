Bankacılık işlemlerinde dolar kullanmayacak
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Venezuela'dan flaş dolar kararı

Çin, Rusya, İran ve Avrupa Birliği'nden sonra Venezuela da dolardan vazgeçiyor. Venezuela'da Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, ülkesindeki tüm bankacılık işlemlerinde artık ABD dolarının yerine Euro ve yuan gibi para birimlerinin kullanılacağını duyurdu. Çin ve Rusya kademeli olarak dolarla ticareti bırakma kararı almış, Avrupa Birliği de ABD'nin İran'a uygulamaya başlayacağı yaptırımları bertaraf etmek için yeni bir ticari mekanizma üzerinde çalışmaya başlamıştı

17.10.2018 - 08:37 | Güncelleme:  

Venezuela'da Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, Aissami, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, hükümetin Venezuela'daki krizle mücadele için ortaya koyduğu Ekonomik İyileşme ve Yükselme Programı çerçevesinde aldığı kararları açıkladı.

'ABD DOLARI SİLAH OLARAK KULLANILIYOR'

Venezuela'ya yapılan ekonomik saldırılarda ABD Doları'nın bir silah olarak kullanıldığını belirten Aissami, artık ülkesindeki bankacılık işlemlerinde bunun yerine Euro ve yuan gibi para birimlerine geçileceğini söyledi.

ABD tarafından ülkesine uygulanan mali yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Aissami, buna karşın hükümet olarak böyle bir bahanenin arkasına saklanmayacaklarını ve teslim olmayacaklarını dile getirdi.

Tareck El Aissami, yaptırımların tarım ve eczacılık alanındaki bazı özel şirketleri dahi hedef aldığına değinerek, bunun emperyalizmin çılgınlığının nerelere kadar uzanacağını gösterdiğini anlattı.

ABD'nin bir yandan yaptırımlarla Venezuela'nın uluslararası ödeme işlemlerini durdurduğunu diğer yandan da Venezuela halkına yardım etmekten bahsettiğini hatırlatan Aissami, bu durumun "ABD hükümetinin ikiyüzlülüğünü" gösterdiğine dikkati çekti. Aissami, "Buradan duyuruyorum; Venezuela halkına yapabilecekleri en iyi yardım emperyalizmin pençelerini, katillerini ve suçlularını ülkenin üzerinden çekmesidir. Bizi özgür bıraksınlar, kimsenin yeni sömürgesi olmayacağız." dedi.

PİYASAYA 2 MİLYAR EURO SÜRECEK

Piyasaya 2 milyar Euro'luk bir meblağ sürüleceğini aktaran Aissami, bunun yanında üreticiler için kasım ve aralıkta hükümetin yeni tekliflerinin olacağını kaydetti. Aissami, ayrıca hükümetin, Kolombiya sınırındaki kaçakçıların cezalandırılması amacıyla kurucu meclisten bir düzenleme yapmasını isteyeceği bilgisini verdi. Basın toplantısında, Ekonomi ve ve Finans Bakanı Simon Alejandro Zerpa ile Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega Sanchez hazır bulundu.

AB YENİ MEKANİZMA KURUYOR

Avrupa Birliği, kuracağı yeni bir ticari mekanizmayla ABD'nin İran'a uygulamaya başlayacağı yaptırımları bertaraf etmeye hazırlanıyor. Söz konusu yeni ticaret mekanizmasının, ABD'nin 4 Kasım'da İran'a yönelik uygulamaya sokacağı ikincil yaptırımlardan önce yürürlüğe girmesi ve İran'la ticaret yapmak isteyen diğer ülkelerin de kullanımına açık olması planlanıyor.

RUSYA VE ÇİN'DEN ORTAK ADIM

Rusya ve Çin, eylülde yapılan Doğu Ekonomik Forumu'nda ticarette dolarizasyonun önüne geçme kararı almıştı. Yerel para birimleri olan ruble ve yuan kullanımını arttırarak kademeli olarak doları devre dışı bırakmak isteyen iki ülke ilk aşamada 10 milyar dolar değerinde bir yuan fonu oluşturmuştu. Yapılan açıklamaya göre yerel para birimleriyle bu fon üzerinden ilk ticaret 2019'da başlayacak. 2017 yılında Rusya ve Çin arasında 81 milyar dolar olan dış ticaret hacminin bu yıl 100 milyar doları, uzun vadede de 200 milyar doları bulması bekleniyor.

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