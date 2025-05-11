Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 06:20 Güncelleme: 11.05.2025 - 06:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maduro, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılan Maduro, burada Çin lideriyle bir araya geldi.

        Venezuela Devlet Televizyonu'ndan (VTV) yapılan açıklamaya göre Maduro, mevkidaşı Cinping'e, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nde sadık dostlarınız ve yeni bir dünya için çalışmaya devam etmek isteyen insanlar var." ifadesini kullandı.

        Maduro, "Elde ettiğimiz harika sonuçları çoğaltabileceğimize inanıyorum. Bu toplantının, birlikte ilerlemeye devam etmemiz için güçlü ve kesin yönergeler üreteceğinden eminim." dedi.

        Çin ile Venezuela arasındaki yakın dostluğa işaret eden Maduro, "Bugün gerçekten de yeni güç eksenlerinin ortaya çıktığı, Çin ve Rusya gibi süper güçlerin yanı sıra Latin Amerika ve Karayipler gibi bölgelerin uyandığı çok kutuplu bir dünyanın eşiğindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Maduro'yu "eski bir dost" olarak nitelendirerek, "Yeni düzeyde işbirliği ve iki ülke arasındaki pratik ilişkileri daha da ilerletmek için sizinle çalışmaya hazırım." diye konuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Venezuela
        #çin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Boksör genç kadını bıçakladı
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!