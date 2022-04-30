Venüs ve Jüpiter neredeyse 'çarpışıyormuş' gibi gözlemlenecek! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Jüpiter ve Venüs gezegenleri, bugün ve yarın sabah erken saatlere kadar birbirine çok yakın 'hatta neredeyse çarpışıyormuş' gibi çıplak gözlerle gözlemlenebilecek. İki gezegenin bir sonraki benzer yakınlaşması 2039 yılında olacak.

Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter'in buluşması konusunda NASA, "Jüpiter ve Venüs daha sonra 30 Nisan sabahı kavuşacak- neredeyse birbirine çarpıyor gibi görünecek. Her iki gezegenden gelen parlama nedeniyle, gözlemciler onların çok parlak, muhteşem bir parıltıda birleştiğini görecekler!" ifadelerini kullandı.

NASA açıklamasında "Venüs'ün yörüngesi Güneş'e Dünya'nınkinden daha yakındır ve Jüpiter'in yörüngesi çok daha uzaktadır, bu nedenle yakınlık bir yanılsamadır, sadece (bu durum) Dünya, Venüs ve Jüpiter'in yaklaşık olarak aynı hizada olması nedeniyle oluşur. Bu gök olayı 1 Mayıs sabahı devam edecek, ancak gezegenlerin, Jüpiter ve Venüs'ün konumları yer değiştirecek" ifadeleri yer aldı.