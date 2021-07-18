Ver Kaç filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sorusu izleyenler tarafından merak konusu oldu. 2017 yılı komedi türündeki film, tutkunu oldukları Kadırgaspor için türlü olaylar içerisinde kalan Sedat ile Fikret'in hikâyesini konu alıyor.

VER KAÇ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin büyük bir bölümü İstanbul'un eski semtlerinden olan Kadrıga'da geçiyor. Kocamustafapaşa Stadı'nın da kullanıldığı çekimlerin diğer mekanları ise Ümraniye, Reşadiye ve Emirgan oldu.

VER KAÇ FİLMİ OYUNCULARI

Kenan Ece

Bülent Çolak

Fırat Tanış

Aslıhan Güner

Ruhi Sarı

Murat Şahan

Levent Tülek

Mehmet Ali Kaptanlar

Yılmaz Gruda

Fatih Koyunoğlu

Özgün Çoban

Perihan Ünlücan

Cenk Ertan

Eray Özbal

Sefa Zengin

Kayhan Yıldızoğlu

Serdal Genç

Ercan Yazgan

Cengiz Sezici

Max Bendo

Zafer Atlı

Ahmet Fuat Onan

Lemi Filozof

VER KAÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocukluktan beri arkadaş olan Sedat ve Fikret'in tek sevdası Kadırga Spor Kulübü'dür. Yoksul bir kulüp olan Kadırga Spor Kulübü, kurtarıcı olarak Hakan isimli bir futbolcuyu transfer etmek istemektedir. Transfer için kulübün eskilerinden olan Tevfik Amca arabasını bağışlar ancak aracın satışı için zamana ihtiyaç vardır ve transfer tarihi yaklaştığı için satış beklenemeyecektir. Bu durum karşısında Sedat parayı eski sevgilisi Nazlı'nın abisi olan Reşat'tan istemeye karar verir. Sedat senet karşılığı parayı alır ancak bu sırada başına daha önce hesaba katmadığı bir iş gelir ve birçok kişi ile mücadele vermek durumunda kalır. Ali Ersin Kelleci ve Onur Karataş'ın senaryosunu yazdığı film 2017 yılında çekilmiş bir komedi filmidir.